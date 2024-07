Superman e Lex si confrontano in una prima fan-art che ne immagina lo scontro

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024)e Lex siin unafan-art che neloLex Luthor di Nicholas Hoult inizia la sua guerra controdi David Corenswet nella nuova art dell’Universo DC. Con l’avanzare di luglio, il mondo è sempre più vicino all’arrivo del film di James Gunn, nei cinema tra un anno. Anche se i dettagli della trama vengono tenuti nascosti, il nuovo Uomo di domani affronterà Lex, uno dei suoi primi avversari nell’universo DC, e Hoult interpreterà l’iconico antagonista. Anche se resta da vedere come l’Universo DC affronterà la rivalità trae Lex, ciò non ha impedito ai fan di speculare su come Gunn reinventerà la loro dinamica nel prossimo Universo DC. Con solo un paio di settimane rimaste per le riprese del film, il grafico Captain Raccoon ha condiviso una nuova grafica in cui hanno messo l’Uomo d’Acciaio di Corenswet a confronto con Lex di Hoult.