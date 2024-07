Stadio Milan a San Donato arriva il ‘no’ di 70 docenti | inviata una lettera a Fifa Uefa e Figc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tra ial nuovodela Sansi aggiungono quelli di settantadi tre atenei cittadini, Politecnico, Statale e Cattolica, che hanno scritto unaa Gianni Infantino, presidente, Aleksander Ceferin, presidente dellae a Gabriele Gravina, presidente. A loro chiedono di assumere “una posizione netta contro la costruzione di nuove infrastrutture su terreni non urbanizzati”. Come riporta il Corriere della Sera nelle pagineesi, tra le motivazioni tirate in ballo ci sono fattori ambientali e climatici. Secondo iil progetto “comporterebbe la trasformazione di circa 30 ettari di terreno mai urbanizzato, senza contare che nelle immediate vicinanze del sito proposto per l’impianto si trova l’abbazia di Chiaravalle – si legge -.