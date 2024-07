Shannen Doherty le ceneri mescolate a quelle del cane e del padre Al funerale non voglio certe persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Los Angeles, 15 luglio 2024 – Sapeva che quel giorno sarebbe arrivato presto. Enon voleva lasciarlo al caso. Per questo, mentre il cancro avanzava, aveva pianificato nei dettagli il suo. Solo due settimane fa diceva di sentirsi “speranzosa”, perché il tumore era “cambiato” e questo apriva la strada “a nuovi possibili protocolli” di chemioterapia. Ma contemporaneamente era consapevole che il tempo era contato. Alla sua famiglia, l’ex Brenda di Beverly Hills ha lasciato istruzioni sul post mortem. Ne aveva parlato nel suo podcast Let’s be clear, in cui raccontava la sua vita e la sua malattia senza fronzoli. Con lucidità. Lecondele delche (i miei resti) siano mescolati con il mioe con quelli di mio papà– spiegava – Nonessere sepolta”, ma cremata.