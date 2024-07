Roma | auto investe madre e figlia a Balduina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) (NOVA) Una donna di 89 anni e’ morta dopo essere stata investita, insieme alla, da un’in zona, a. E’ successo ieri sera, intorno alle 23:30, quando le due donne sono state travolte da una Renault Megane Scenic mentre si trovavano in via Appiano, all’altezza del civico 18. L’89enne e’ deceduta poco dopo presso l’ospedale San Camillo, mentre la, di 57 anni, e’ stata trasportata al policlinico Gemelli. Il conducente dell’e’ un italiano di 33 anni, che si e’ fermato sul posto. In via Appiano sono intervenuti gli agenti del gruppo Appio della polizia locale, che stanno eseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Nel frattempo, il veicolo e’ stato sequestrato. .