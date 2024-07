RICCARDO ANCILLOTTI è dal 19 luglio in radio con KATMANDU

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da venerdì 192024 è in rotazionefonica “”, il nuovo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dal 3 giugno. Indal 19” diDa venerdì 192024 è in rotazionefonica “”, il nuovo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dal 3 giugno. Cosa rappresenta “”? “” è un brano giocoso, una provocazione irriverente sul tema del gap generazionale, con un mood dal sapore estivo in chiave house old school e tropical house. Spiega l’artista a proposito del brano: “è la parte di me più giocosa ed irriverente quella che con orgoglio fa da contrappeso alla mia creatività più riflessiva ed introspettiva”.