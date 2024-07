Renzo Furlan | Jasmine Paolini sa gestire la pressione Non guardiamo mai il tabellone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) “sala, e per noi non cambia di una virgola il programma di lavoro. Carpe diem. Un giorno per volta. Stop, non si va oltre. Noi nonmai il, qualsiasi torneo giochiamo. Solo il primo turno. Cosa ci penso a fare ai quarti, se non supero i primi quattro turni?”. Queste le dichiarazioni a ‘Repubblica’ di, coach di, dopo la finale raggiunta dall’azzurra a Wimbledon con tanto di best ranking (numero 5). “Vinta una partita, ci si concentra sulla successiva. Non si sgarra, siamo fatti così e lavoriamo così nel team – ha proseguito – Non parliamo con le altre tenniste, perché dovremmo? Abbiamo, chiamiamola così, la nostra bolla. Adesso bisogna fare solo una cosa: recuperare le energie perché la stagione è lunga, ancora molto lunga”.