Quel dettaglio fa capire Kate Middleton la scoperta sulla salute durante l’uscita a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024), il gesto nascosto a. Con un po’ di sorpresa e grande gioia per il pubblico la moglie del principe William non ha voluto mancare il tradizionale appuntamento con la finale del popolare torneo di tennis. Nonostante le cure per il tumore e le sue non certo ottimali condizioni dila principessa è apparsa sorridente e serenala gara tra Djokovic e Alcaraz. Alla fine è stato lo spagnolo e numero 3 al mondo a trionfare sul serbo in tre set, ma in tanti si sono concentrati sul comportamento diin tribuna. Molti hanno notato, ad esempio, il fiocco a scacchi verde e viola che è un omaggio all’All England Lawn Tennis and Croquet Club, che gestisce, di cui è madrina e sostenitrice. Qualcuno, però, ha messo in evidenza anche un gesto passato inosservato ai più.