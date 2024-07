Pianificazione e gestione con i big data di Vodafone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "L’OBIETTIVO CHE PERSEGUIAMO comeBusiness Italia è di essere un abilitatore della digitalizzazione mettendo a disposizione della Pubblica Amministrazione, delle aziende e della società, connettività e soluzioni innovative", parola di Alessandro Magnino, direttore diBusiness Italia. A questo propositosta utilizzando big, come spiega il direttore Magnino "I biggenerati dalla tecnologia diAnalytics aggregati e resi anonimi nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy, aprono prospettive di analisi con uno straordinario livello di dettaglio spazio-temporale, dimostrando il valore dei dati di telefonia mobile sia per gli enti pubblici che per le aziende. Ad esempio, lo studio per Ente Autonomo Volturno ci ha permesso di constatare che ogni giorno sul territorio campano si muovono in media poco meno di tre milioni di persone, sono pendolari, turisti, giovani, e questa informazione permetterà all’ente di pianificare gli investimenti e di gestire in modo innovativo il trasporto pubblico locale".