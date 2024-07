Petrucci ha sempre un sogno mondiale | Rivoglio la vittoria poi imparerò a volare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) dall’inviato DONINGTON (Inghilterra) Daniloha voglia di sorridere. Dove sorridere, per uno come lui, fa assolutamente rima con vincere. Vive la sua avventura in Superbike, nel Team Barni, con l’entusiasmo e le motivazioni che hanno segnato il suo mondo da campione in MotoGp, alla Dakar, nel MotoAmerica "E ora voglio, ma la voglio davvero, la primain Sbk. Così potrò avere la soddisfazione e l’orgoglio di dire: ho vinto in ogni competizione a cui ho partecipato". Come completare un album di figurine unico e che nessuno ha mai autografato. Eppure, Petrux, ad aprile era finito all’inferno con quell’incidente (terribile) facendo cross "E ne sto ancora pagando le conseguenze. Non guido come vorrei, il braccio destro fa ancora un po’ male.