Pesca Al trofeo di serie A2 le ferraresi si piazzano al ventiduesimo e ventitreesimo posto

(Di lunedì 15 luglio 2024) IldiA2 ha disputato la seconda e terza prova sul campo di gara del Cavo Lama a Novi di Modena, canale che ha dato una buona resa con diverse tecniche di, sotto riva oppure con fisse a galla ed anche a centro canale con la roubaisienne a 13 metri. La gara di sabato ha visto prevalere l’Amo Santarcangiolese Colmic. Lesi sono piazzate al 22°per la PS FE Casumaresi Tubertini e 23° per la Canne Estensi Colmic. Stesso copione per la gara di ieri che ha invece visto prevalere la Lenza Emiliana Tubertini con il minimo delle penalità, 4 che equivalgono a quattro primi di settore, meno non si può. Per Ferrara 28°per la Canne Estensi Colmic e 29° per la PS FE Casumaresi Tubertini. La classifica combinata vede al comando l’Amo Santarcangiolese Colmic, seguita da Lenza Emiliana Tubertini e Castelmaggiore Maver, 22°per la Canne Estensi Colmic e 29° per la PS FE Casumaresi Tubertini.