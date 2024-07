Parabiago spunta un cadavere nel canale Villoresi | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mistero a. Nelle prime ore di questa mattina, lunedì 15 luglio, i Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti sula seguito della segnalazione di un passante che ha avvistato un corpo galleggiante all'altezza del parco di Villa Litta. Ancora non si conosce l’identità della vittima e non è chiara la dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude nessuna pista. Sul posto il socfluviale e i Carabinieri che stanno provando a capire cosa possa essere accaduto. .