Pafundi | Svizzera? Sono andato via per giocare È un campionato in cui ho meno pressioni

(Di lunedì 15 luglio 2024) La Repubblica intervista Simone, giovane talento italiano che ora gioca in. Oggi debutta con l’Italia contro la Norvegia a Belfast all’Europeo U19 in Irlanda del Nord., partiamo dal principio: il 16 novembre del 2022 a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni lei è diventato il calciatore più giovane dal 1911 ad aver esordito in azzurro. Ricorda quel giorno? «E chi se lo scorda. Mancini mi ha chiamato all’88’, mi stavo scaldando: mipreparato in un attimo,entrato e da quel momento non ho più capito nulla. Dalla mattina avevo intuito qualcosa, un po’ ci speravo ma non è che fossi tanto sicuro di». Per lei però l’esperienza è finita lì. Invece all’Europeo dei grandi la star è Yamal, che ha l’età che aveva lei al debutto azzurro.