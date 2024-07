Pafundi | Sono napoletano In Italia troppe pressioni sui giovani

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Simonerivela le sue origini napoletane e parla dellesuicalciatori in. Il talento azzurro si prepara per gli Europei Under-19. Le radici napoletane die il ricordo del San Paolo Simone, uno dei talenti più promettenti del calciono, si prepara a debuttare con la Nazionale agli Europei Under-19. In un’intervista a La Repubblica, il giovane classe 2006 ha parlato delle sue origini napoletane e delle sfide che icalciatori affrontano inha rivelato il suo legame con Napoli, raccontando un ricordo d’infanzia legato allo stadio San Paolo: “La mia famiglia è originaria di Napoli e mi portarono al vecchio San Paolo. Ma non si giocava nessuna partita, era vuoto e io ero piccolo piccolo.