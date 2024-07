Non è un segreto che io e Shannen Doherty avessimo un rapporto difficile in fondo la rispettavo | bufera sulle parole dell’ex collega di Streghe Alyssa Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Che i rapporti sul set del telefilm cult “” tra, scomparsa lo scorso 13 luglio, non fossero ottimi non era un mistero. Tanto che anche lo scorso febbraio la stessaè tornata sul famoso rumor, secondo il quale sarebbe stata proprio lei a far cacciare dal set la: “Le persone ferite feriscono altre persone. La mia intenzione è di essere una persona guarita che aiuta a guarire altre persone. Sono cose accadute tanti anni fa e non è sano riparlarne in continuazione. Inoltre, io mi sono assunta la responsabilità e ho chiesto scusa, qualunque sia il ruolo che ho avuto in quella situazione. E sono stata molto disponibile a riguardo. Quindi non so in quale altro modo risolvere questa storia. Da parte mia è stato fatto tutto il possibile”.