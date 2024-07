Nico Williams il campione d’Europa che si emoziona per i suoi genitori | Attraversarono il Sahara la gente moriva per la sabbia bollente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Ho lottato per essere qui e l’ho fatto con la mia famiglia che ha sofferto molto”. Quando parla deilo fa con emozione e riconoscenza. Dal Ghana alla Spagna per una bugia: rischiare la propria vita per regalare un futuro migliore ai propri figli. Un viaggio omerico tra Burkina Faso, Mali, Algeria. Quando la madre Maria attraversava il deserto del– insieme al marito Felix – era incinta del primogenito Iñaki. Quasi fatti prigionieri, un uomo di Pamplona ha ridato speranza a una famiglia rimasta bloccata nell’enclave di Melilla. Quasi 30 anni dopo,è il protagonista assoluto con la sua Spagna a Euro 2024: velocità, assist, dribbling e un gol che fa la storia. Vivere per loro, vincere per il suo Paese. La carriera dinon poteva che cominciare così, con il finale più bello.