Napoli riuscirà Conte?…E l’amato Vinicio…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il nuovo: di seguito l’editoriale di Antonio Corbo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Ancora prima delle vittorie, il nuovoporta tutto quello che mancava. La leggerezza del futuro. La visione di un calcio senza angoscia. La certezza che lavorando la squadra risalirà dal burrone in cui è precipitata. Ad Aurelio De Laurentiis è bastato offrire la panchina ad un allenatore che per non farsi capire non recita Schopenhauer”. Il nuovo allenatore del“Conte ha un linguaggio chiaro che toglie alibi ai giocatori e dubbi ai tifosi. «Daremo fastidio a tutti» . Ha detto l’altro giorno a Dimaro. Combattivo a centrocampo, spregiudicato in panchina fin dal 4-2-4 a Bari, offensivista in Premier per vincere a Londra dopo gli scudetti in Italia: facile credergli.