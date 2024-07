Morto Jacoby Jones | l’eroe del Super Bowl 2013 aveva 40 anni Nfl in lutto | Sul suo volto c’era un sorriso permanente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il mondo del football americano è inper la scomparsa di, ex ricevitore della NFL,all’età di 40. La notizia è stata annunciata dagli Houston Texans, la squadra con cuiha iniziato la sua carriera professionistica, e confermata dalla sua famiglia tramite un comunicato rilasciato dall’Associazione dei giocatori. La causa del decesso non è stata resa nota.delè ricordato principalmente per la sua incredibile prestazione aldel, vinto dai suoi Baltimore Ravens. Il suo kickoff return di 108 yard, che rimane il touchdown più lungo nella storia del, è entrato nella leggenda. Quell’anno,fu protagonista anche di un’altra giocata memorabile, il “Mile High Miracle” contro i Denver Broncos: realizzò un touchdown da 70 yard a soli 31 secondi dalla fine del quarto quarto, permettendo ai Ravens di pareggiare e vincere successivamente al secondo overtime.