Morata al Milan alle battute finali

(Di lunedì 15 luglio 2024) Archiavata la gioia per la conquista del Campionato Europeo con la Spagna da capitano, per l’attaccante spagnolo è tempo di guardare al futuro. Alvaroè in procinto di lasciare l’Atletico Madrid per unirsi al, in quella che sarà la sua terza avventura in Serie A dopo le due precedenti con la JuventusAL, CI SIAMO Ormai non ci sono più dubbi. I rossoneri hanno scelto l’erede di Olivier Giroud e nelle prossime ore puntano a strappare il sì del bomber iberico neo campione d’Europa. Mancano davvero pochi dettagli per ufficializzare il trasferimento che dovrebbe prevedere un quadriennale da 5,5 milioni di euro per il giocatore. Una volta apposta la firma, ilcompleterà l’operazione pagando all’Atletico Madrid la clausola di 13 milioni di euro presente nel contratto di