Milan Gazzetta | pronto quadriennale per Morata esordio al Trofeo Berlusconi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Settimana calda per la trattativa in dirittura d’arrivo tra Alvaroe il. Con gli Europei ormai alle spalle, vinti da capitano con la sua Spagna, arrivano conferme sul ritorno dell’attaccante in Serie A. Secondo quanto raccolto dalladello Sport, l’attuale giocatore dell’Atletico Madrid si legherà ai rossoneri con un contrattoe opzione per il quinto, quindi con la possibilità di rimanere ao almeno sino al 2029, se lo vorrà. L’ingaggio dovrebbe aggirarsi tra i 4.5-5 milioni all’anno, mentre le visite mediche potrebbero svolgersi questo mercoledì a Madrid prima della partenza del giocatore per le vacanze. Il suocon la nuova maglia potrebbe avvenire in occasione del, in programma il 13 agosto a San Siro contro il Monza.