Metro A la fermata Spagna chiude per 3 mesi | gli interventi previsti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 -di riqualificazione dellaA: dal 15 luglio al 3 ottobre sarà chiusa la stazione di. In alternativa sarà utilizzabile ladi Flaminio. I lavori sullaprecedono quelli che interesseranno, dal 22 luglio al 9 settembre, la stazione di Ottaviano. In questo caso lapiù vicina da poter utilizzare è Lepanto. Glirientrano nel progetto di rinnovamento completo delle 27 stazioni della LineaA di Roma e prevede il rinnovo delle infrastrutture e del design di ciascuna stazione Le attività includeranno la sostituzione di parti degli impianti di traslazione (scale mobili, montacarichi) per favorire l’accessibilità, la realizzazione di sistemi per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, l’impermeabilizzazione di aree come atri e banchine e la revisione degli impianti di traslazione esistenti.