Mercato Napoli non solo Di Lorenzo e Kvara | salta un altro doppio addio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Giovanni Die Khvichatskhelia resteranno a. La società azzurra, però, sembra aver blindato altri due azzurri che faranno parte della nuova era targata Conte. Ilè certamente tra le società più attive in queste prime settimane dal via ufficiale della sessione estiva di calcio. Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola sono i primi tre colpi messi a segno dal club azzurro, ma il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna certamente non è finito qui. Tanti altri sono i reparti da rinforzare, con l’obiettivo di non stravolgere più di tanto l’ossatura della squadra. Il tutto, con molti paletti imposti dal tecnico Antonio Conte, che a più riprese ha ribadito di voler avere un ruolo centrale e cruciale nelle strategie della società partenopea, almeno dal punto di vista tecnico – tattico.