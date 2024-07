Meno due in classifica Fermana penalizzata si va verso il ricorso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si chiude una settimana decisamente importante per la storia recente ma anche per il futuro prossimo dellache ha dovuto fare anche i conti, nel frattempo, con il dolore per la scomparsa di Isalia Cisbani, moglie del presidente Umberto Simoni, le cui esequie si sono svolte sabato a Recanati. Tornando all’aspetto agonostico, una settimana che ha visto ben due comunicazioni ufficiali da parte della società, notizia decisamente inconsueta in questa estate fatta di molti "si dice" ma di pochissime comunicazioni ufficiali. Unauscita con le "ossa rotte" alvirtualmente da un’ultima stagione che ha lasciato in eredità diversi aspetti negativi: una retrocessione in D (dopo sette stagioni di fila in Lega Pro), diverse inibizioni e diffide per irregolarità nella gestione, difficoltà di carattere economico e due punti di squalifica da scontare nella prossima.