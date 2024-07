Malattia di Crohn con Amici onlus per la giusta informazione nella nutrizione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024)di, con la campagna diper la, il problema che affligge migliaia di persone. Ladirappresenta una sfida quotidiana per circa 200 mila italiani, incidendo profondamente non solo sulla salute fisica ma anche sul benessere psicologico dei pazienti. Mara Pellizzari, presidente dell’Associazione malattie infiammatorie croniche dell’intestino (), sottolinea ad Adnkronos Salute l’importanza cruciale dellagestione della patologia e lancia un appello per una maggioree sensibilizzazione. Ladi Chron affligge milioni di persone – notizie.comSecondo Pellizzari, uno degli aspetti più complessigestione delladiè la definizione di un piano alimentare adeguato.