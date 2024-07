Le opposizioni e il caos per far fallire la Commissione d' inchiesta sul covid

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sono passati quasi cinque mesi da quando è stata approvata, ma labicamerale d'sulla pandemia di-19 non ha ancora iniziato i suoi lavori a causa dell'ostruzionismo dei partiti all'opposizione. Solo Italia Viva ha indicato ai presidenti di Camera e Senato i propri parlamentari da nominare come commissari. Nel frattempo il 9 luglio i capigruppo al Senato del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del gruppo Misto, di cui fanno parte Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, hanno presentato un disegno di legge per modificare gli obiettivi dellad'. La proposta di legge per istituire lad'sulla-19 è stata approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 14 febbraio.