Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 15 luglio 2024) LENELSi svolgono ogni due anni e mezzo, per motivi di sponsor e pubblicità, e inoltre ci si serve di cascobensport I cerchi sono diventati 6 in quanto è stato aggiunto il sistema di sospensione al terzo piano. Possono partecipare i transgenders sia di ambo sessi escluso le briciautonome. Particolare è la gara dei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri, infatti chi vuole presentare un salto triplo carpiato, delle volte può anche partecipare tramite il cascobensport alla gara del salto triplo in pista, ma capita anche che l’atleta dia delle belle musate sulla sabbia, uno una volta si stronco’ l’osso del collo, viceversa uno in pista affogo’, non sapeva nuotare. E stata abolita la gara del salto con l’asta e del salto in alto, ciò dovuto all’uso del cascobensport, che permette di battere qualsiasi record.