Le decisioni dovranno poi essere ratificate dalla Fip Lega oggi i controlli per il futuro

(Di lunedì 15 luglio 2024) All’ordine del giorno dell’assemblea dellaBasket divi è anche il controllo delle ammissioni e delle permanenza nella realtà che unisce i 16 club che militano nel campionato di serie A. Verranno salute Brindisi e Pesaro, retrocesse in serie A2, mentre entreranno Trapani e Trieste, con i giuliani che tornano nel massimo campionato italiano dopo un solo anno di purgatorio. Non si tratta dell’ammissione definitiva, dato che questo compito spetta al consiglio federale una volta letto il parere dell’organo di controllo dei parametri finanziari ed economici (Comtec) redatto per ogni singolo club di serie A e serie A2. Il consiglio si riunirà mercoledì pomeriggio e a guidare i lavori sarà il presidente della federbasket Gianni Petrucci.