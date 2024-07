L’attentatore Il 20enne repubblicano genio della matematica Sui social | odio Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) BUTLER (Pennsylvania) "Qui hanno tutti armi. È una zona di cacciatori e le possono portare anche in pubblico" dice il procuratore generalecontea di Butler. Poche ore fa Thomas Matthew Crooks, 20 anni, ha tentato di uccidere Donaldcol suo fucile semiautomatico AR-15. Era a soli 130 metri dal candidato, che in un videomessaggio condiviso suiha dichiarato di odiare.si era appena diplomato alla Bethel Park High School con una particolare menzione per il suo talento in. Non aveva precedenti penali, era iscritto al partitoma nel 2021 aveva donato 15 dollari alla Progressive Turnout Project, gruppo liberal che si batte per garantire la partecipazione al voto in Pennsylavania.