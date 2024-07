L’attentato a Trump e i complotti dei coglioni che non indignano

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 15 luglio 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Facciamo finta che le cose siano andate in questo modo. Il candidato democratico alle presidenziali degli Stati Uniti viene ferito in un attentato nel bel mezzo di un comizio. Il servizio di sicurezza, di cui è responsabile una persona nominata dal presidente repubblicano in carica, mostra delle evidenti falle, tant’è vero che lo sparatore riesce inspiegabilmente a raggiungere il tetto di un edificio molto vicino al raduno, dal quale può colpire indisturbato. In tutto questo un’orda di commentatori di destra si scatena sui social: parte della ‘fan base’ conservatrice si dispera perché l’azione omicida non ha ottenuto il risultato sperato, cioè la morte del candidato progressista; molti altri elettori del Grand Old Party invece gridano al complotto e accusano il politico dem di aver orchestrato tutto per accrescere il proprio consenso in vista del voto di novembre.