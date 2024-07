L’appello di Biden dopo l’attentato a Trump | Ora dobbiamo abbassare i toni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024)all’ex presidente Donald, negli Stati Uniti si provano ad. Lo fa lo stesso candidato Repubblicano e lo fa il presidente, Joe, invitando tutti a smorzare lo scontro.è arrivato a Milwaukee, dove la convention lo incoronerà candidato Repubblicano alle elezioni presidenziali. Ha modificato il suo discorso della vittoria, annunciando che “unirà il mondo”. Intantochiede, in un discorso alla nazione, di, affermando che non c’è spazio per “la violenza in politica”. Il discorso dialla nazione Il presidente statunitense afferma che“impone a tutti noi un passo indietro”. Nel suo discorso alla nazione afferma che “non siamo nemici, siamo tutti americani”, e che “la violenza politica non può essere normalizzata”.