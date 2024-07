Jurassic Park ispira un nuovo modo di archiviare i dati del DNA

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nuova tecnologiata daper conservare il DNA La densità di stoccaggio del DNA è incredibilmente elevata rispetto a qualsiasi dispositivo umano. Tuttavia, il DNA è fragile e richiede metodi di conservazione specifici. I ricercatori hanno sviluppato unmetodo chiamato T-REX per incapsulare e conservare il DNA in polimeri vetrosi a temperatura ambiente. Metodo T-REX: conservazione del DNA in polimeri vetrosi Il T-REX incapsula il DNA in reti polimeriche vetrose manipolabili tramite sostanze chimiche specifiche. Il materiale scelto è simile alla plastica di polistirene, ma con una debolezza chimica che consente la facile estrazione del DNA. I L'articoloundidel DNA proviene da News Nosh.