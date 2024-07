Inverno demografico | Sos scuola A Balze l’asilo nido ha già chiuso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unache chiude per mancanza di scolari è un campanello d’allarme: significa che la comunità di riferimento ha imboccato una china esiziale. Il problema è sentito soprattutto nelle nostre zone appenniniche, spogliate progressivamente dall’emigrazione verso località più dense di servizi e dalle nascite sempre più scarse, fenomeno che qui colpisce più che altrove. Ed ecco l’effettomaterna di: un solo bimbo non basta per tenere aperto e laserra i battenti. Riaprirà in futuro? Se la tendenza attuale trova conferma non ci sarà strada di ritorno. Del resto la fotografia dell’che colpisce tutti i comuni più piccoli (soprattutto quelli con meno di 5mila abitanti) è evidente già nella nostra provincia (portale Tuttitalia.