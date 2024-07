Il Rolex al polso di Carlos Alcaraz dopo la vittoria a Wimbledon è un orologio storico e spettacolare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024)concede il bis! Un annoaver battuto Novak Djokovic nella finale di, il campione spagnolo si è ripetuto domenica 14 luglio. In tre set (6/2, 6/2, 7/6) e due ore e mezza di gioco, ha domato il serbo eguagliando il record di Roger Federer in terra inglese (8 vittorie contro 7). Se Novak Djokovic non avesse salvato 3 match point sul 5/4 40/0 sul servizio dell'avversario, la partita sarebbe stata davvero a senso unico con un netto predominio del vincitore. Basti dire che il gioco è rimasto sempre saldamente nelle mani di, con pochissime possibilità per l'avversario. A 21 anni,ha già vinto il suo quarto torneo del Grande Slam e diventa il sesto giocatore della storia a completare la doppietta Roland Garros-Rod Laver, Björn Borg, Roger Federer, Rafael Nadal e lo stesso Novak Djokovic.