Il programma top è suo Marco Liorni promosso dalla Rai | via il grande collega c’è lui

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Colpaccio di, che avrebbe ormai conquistato ildella Rai. Salvo improbabili dietrofront, dovrebbe essere lui il conduttore della trasmissione più attesa dell’anno al posto del suo. A dare la notizia è stato il sito Dagospia, inoltre si sa che il presentatore de L’Eredità non dovrebbe essere solo in questa nuova avventura televisiva. Infatti,avrebbe convinto la tv pubblica italiana che gli ha affidato ilRai amatissimo dai telespettatori. Il suo predecessore è stato al timone dello stesso per ben 9 anni, ma ora è stato necessario un cambiamento. Immaginiamo che si siaentusiasmo e gioia da parte dell’ex conduttore di Reazione a catena. Leggi anche: “Cosa ho visto a Reazione a catena”.