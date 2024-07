Il processo sull’eredità milionaria Due medici e un bancario assolti | Non fu circonvenzione d’incapace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si è concluso con tre assoluzioni con formula piena, "perché il fatto non sussiste", ildi primo grado a carico di duemilanesi, marito e moglie, e dell’ex direttore della filiale veronese di una banca. Erano accusati didi incapace per aver "abusato dello stato di infermità e fragilità" di un’anziana depredandola di tutti i suoi averi e costringendola a vivere in una "condizione di totale isolamento" fino alla morte, avvenuta il 25 dicembre del 2018, a causa di una gravissima malattia. Il medico ora assolto dal Tribunale, Paolo Quirino Palloni, era stato nominato tra l’altro erede universale della donna, che aveva revocato "la precedente disposizione testamentaria" nella quale aveva disposto una donazione di 500mila euro a favore della Lega del Filo d’Oro.