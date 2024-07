Il primo video della stagione 5 di Stranger Things prende in giro vecchie amicizie e nuovi personaggi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Chi avrebbe mai immaginato che la lettera d’amore dei Duffer Brothers all’educazione degli anni ’80Generazione X sarebbe diventata un fenomeno globale?, lontano dalla modesta serie horror fantascientifica che ha debuttato silenziosamente su Netflix nell’estate del 2016, ora vanta romanzi, fumetti,giochi, uno spettacolo teatrale e una serie di spin-off in sviluppo, inclusa una serie animata. E, naturalmente, c’è ancora un’ultimaserie madre da completare, sperabilmente prima che i giovani protagonisti abbiano raggiunto i 40 anni.5: Il fenomeno degli anni ’80 ritorna per un’emozionantefinale A causa delle difficoltà di negoziazione tra aziende come Netflix e i creatori di film e serie TV, la produzione5 di “” è iniziata solo a gennaio 2024, dopo la risoluzione dello sciopero degli attori del 2023.