Il Grifone in costruzione | Una squadra più fisica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ad una settimana dall’inizio della nuova stagione agonistica il Grosseto ha gettato le fondamenta del nuovo palazzo. Il direttore generale Filippo Vetrini e l’allenatore Roberto Malotti, pur mantenendo la vecchia struttura che comunque non ha demeritato anche se non ha vinto il campionato, hanno fatto interventi, e ne faranno altri, con nuovi innesti in quei ruoli che sono attualmente scoperti, pensando soprattutto a giocatori che hanno un passato di qualità in categoria. Facendo un semplice ragionamento "estivo" crediamo che giocatori come Cretella, Sacchini, Sabelli, Riccobono e Marzierli difficilmente potranno essere sostituiti così come Raffaelli (imminente la sua ufficializzazione), Aprili, Macchi e Grasso considerato quello che hanno fatto vedere nel torneo trascorso.