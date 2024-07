Il Colpo di Mezzanotte Milenkovic il giorno dell' addio Si muovono le alternative

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 16 luglio 2024 - Duecentosessantaquattro partite dopo, Nikolalascia la Fiorentina. Le sue sette stagioni con la maglia viola addosso resteranno nella storia, ma un nuovo capitolo è prossimo a essere scritto. Già oggi il difensore serbo diventerà un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Alla Fiorentina andranno 12 milioni di parte fissa e 3 di bonus, che porteranno il totale a circa 15 milioni. Il calciatore non fa un salto di qualità né dal punto di vista economico (guadagnerà più o meno gli stessi 3.3 milioni a stagione che prendeva a Firenze) e probabilmente nemmeno sportivo perché il Nottingham è reduce da un campionato nel quale si è salvato per il rottoa cuffia, arrivando diciassettesimo in Premier League.