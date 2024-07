I 5 Stelle non voteranno il bis di von der Leyen alla guida della Commissione Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024) La riunione di Ursula von dercon The Left, nel quadro degli incontripresidente con gli eurogruppi per assicurarsi il bisUe, almeno ufficialmente, non preannunciava nessuna svolta. E nessuna svolta infatti è arrivata. Anche se Ursula ha garantito che non ci sarà alcuna cooperazione strutturale con i Conservatori, la sua agenda non convince su pace, ambiente e sociale. The Left non voterà Ursula. Sicuramente non lo farà il M5S. La delusione del M5S sull’agenda Ursula “Nonostante i suoi sforzi, come M5S siamo molto delusi per l’assenza di una strategia diplomatica forte di pace in Ucraina, una strategia di cui non ci ha parlato affatto nel suo intervento. Si ricorderà che cinque anni fa noi votammo a favoresua nomina, ma adesso denunciamo il dirottamento dei fondi dal Green deal per le armi e il prolungamentoguerra”.