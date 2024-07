Ho visto Spagna-Inghilterra con gli inglesi ed è andata meglio di quanto pensassi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Hola partita con gliine sono ancora viva. Non solo: è stato tutto molto bello. Voglio dirlo subito. Perché non pareva scontato. Resta ancora impresso il ricordo del brutto gesto della finale contro di noi, quando si tolsero la medaglia (per non dire di Bruxelles). Una nazione che non sa perdere, pur perdendo praticamente sempre. Danno spesso questa immagine di sè. E invece non è quel che ho vissuto ieri. The Great Northern, un local pub nel cuore dell’. Uno di quei pub dove si conoscono tutti da sempre. Dietro il bancone solo donne, che neanche il Coyote Ugly. Tre sale tappezzate di schermi di varie dimensioni. Solo. E noi, un gruppo studio partito dalla Sicilia per studiare la loro benedetta lingua, tutti minorenni tranne me e l’altra accompagnatrice (mia sorella).