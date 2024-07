Highlights e gol Italia-Norvegia 2-1 Europei U19 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’non sbaglia all’esordio contro lanegliUnder 19. Dopo il vantaggio iniziale di Braut, arrivato al 35? dopo un errore in disimpegno di Chiarodia, l’trova il fondamentale pareggio in chiusura di prima frazione con Di Maggio, il migliore dei suoi. In apertura di secondo tempo prima Di Maggio e poi Pafundi colpiscono due traverse in pochi minuti, prima del match winner di Veroli al 52? che regala la vittoria a mister Corradie gol2-1,U19) SportFace. .