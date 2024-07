Giordano contro l’Europa | Perché è come l’Urss | ecco che fine farà Poi lo scontro sul palco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) La sesta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it, è scoppiettante. In particolar modo è interessante quanto successo e quanto detto durante “Chi comanda in Europa”, la quarta e ultima tavola rotonda delI’evento. Il confronto suldel Teatro Petruzzelli di Bari ha visto protagonisti Alessandro Sallusti, Mario, Giuseppe Cruciani e Veronica Gentili. Qui a spiccare è giudizio di Mario, assolutamente tranchant, con tanto di profezia per il Vecchio Continente: “così com’è non funziona e non funzionerà.è la meno democratica istituzione che c’è, il voto dei cittadini non conta una mazza“, attacca. E poi: “I cittadini hanno chiesto una svolta e si ritrovano di nuovo la von der Leyen.