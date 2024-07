Fare volontariato in posti meravigliosi del mondo mettendosi al servizio di una buona causa è un modo come ce ne sono pochi per vivere un' esperienza di vacanza gratis in cambio di un po' d' impegno Ma decisamente quella che propone SyrosCats è da leccarsi i baffi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) Prendi un’isola greca, il mare blu intorno e le case immacolate. Riempila di gatti. E immagina di andarci in, per un mese. Unica condizione, dedicare qualche ora al giorno alla cura dei felini. Succede nel santuario per gatti di Syros, in Grecia. E no, non è uno scherzo ma l’annuncio di uno slavoro. Viaggi e vacanze: 5 isole leggendarie in Europa X Leggi anche › Un’estate da ricordare, i campi diestivi in Italia e all’estero per ragazzi: dove trovarli Sull’isola greca di Syros, a prendersi cura dei suoi gatti.