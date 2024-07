Ecco perché tutti dovrebbero leggere il libro di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez recensione

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 15 luglio 2024) A proposito di Chiara Ferragni, ho sempre pensato – con una certa superficialità, probabilmente – che non sapesse fare assolutamente nulla e che il suo personaggio fosse totalmente vacuo, inespressivo, un (bellissimo) contenitore pieno zeppo, stracolmo, strabordante di niente. Insomma, ho sempre creduto che non avesse alcun tipo di talento, dunque alcun tipo di merito per un successo tanto spropositato. Tuttavia, mi dicevano «È un’imprenditrice», «Può stare antipatica, ma non si può negare che sia una grande lavoratrice», «Come si fa a negare che abbia costruito un impero grazie al suo talento?». Allora mi sono messo in dubbio, mi ripetevo «Evidentemente non ho la competenza e gli strumenti per capire le sue capacità». E ammetto che, un po’ per pigrizia e per mancanza di curiosità, l’ho creduto per un po’.