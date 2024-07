Due donne travolte da un’auto a Roma | muore un’89enne ferita la figlia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 15 luglio 2024 – Duesono state investite davettura, nella tarda serata di ieri, in via Appiano a. La signora di 89 anni è morta poco dopo all'ospedale San Camillo, mentre la, 57 anni, è rimastaed è stata trasportata al Policlinico Gemelli. L'automobilista, un 33enne alla guida di una Renault Megane Scenic, si è fermato a prestare soccorso. Sul posto gli agenti della Polizia diCapitale che stanno svolgendo accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente. L'auto è stata sequestrata. (Fonte: Adnkronos)