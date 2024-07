Donazione sangue l’Ausl Toscana centro amplia i posti a disposizione per l’estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 15 luglio 2024 - Mentre la Settimana delladidei Dipendenti aziendali che ha ottenuto un buon riscontro, è volta al termine, si perfezionano altre iniziative per sostenere lo sforzo regionale che mira a una estate senza problemi di, contando sempre sul fondamentale contributo delle Associazioni di volontariato. Nei vari Centri trasfusionali aziendali, infatti, sono state messe a punto tutta una serie di iniziative perre ie rendere più flessibili gli orari per le donazioni die plasma e per accedere come candidati donatori. Tutte le variazioni, diverse per ogni ospedale (in base anche alla disponibilità del personale tecnico, infermieristico e medico, visto anche il periodo di ferie) sono già disponibili in AgenDona, il sistema di prenotazione regionale ideato e coordinato da tempo, dalregionale