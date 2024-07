Coppa Davis 2024 | Italia i convocati per la fase a gironi di Bologna C’è Sinner a guida del gruppo prima chiamata per Darderi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sono stati diramati oggi, con quasi due mesi di anticipo, idi Filippo Volandri per lache, a settembre, l’sosterrà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (). Si gioca, in sostanza, dopo gli US Open, e chissà quanto l’ultimo Slam dell’anno influirà su alcuni tipi di situazioni. I fatti conclamati, innanzitutto: le scelte di Volandri per questo passaggio inricadono su Jannik, Lorenzo Musetti, Luciano, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. All’atto pratico, il numero 1 del mondo, il semifinalista di Wimbledon, il più emergente dei tricolori che così può festeggiare lapresenza e un doppio da due finali Slam consecutive (e un’eliminazione a Wimbledon dai futuri campioni). Tennis, quando il sorteggio delle Olimpiadi di Parigi? Data e programma: possibili forfait in arrivo L’impatto degli US Open, si diceva.