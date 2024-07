Confagricoltura Toscana | servono ancora 10 milioni di euro per ammodernare i frantoi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Il bando della Regioneper l’ammodernamento deioleari ha avuto molto successo, ma le risorse non bastano per tutti. Per dare una svolta servirebbero diecidi”. A dirlo è Marco Neri, presidente di. “Il bando della Regione, che ringraziamo per il lavoro certosino che ha condotto, assegnerà a fondo perduto 8e 335 milaper favorire la sostituzione o l’ammodernamento deiesistenti delle imprese in graduatorie – ricorda Neri – anche attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva. Il bando ha riscosso un grande apprezzamento fra le aziende agricole, a dimostrazione che il nostro è un settore dinamico, nonostante le criticità e le difficoltà attuali, che ha voglia di investire per crescere, per migliorare le proprie prestazioni in ottica di sostenibilità economica ed energetica, per fare impresa a tutto tondo”.