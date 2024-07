Condotta incauta Terremoto a L' Aquila la sentenza sui sette ragazzi morti | Chigi scagionato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) La morte didurante ildell'del 2009? La responsabilità è della loro: lo dice ladella Corte d'appello dell', che così ha confermato il pronunciamento di primo grado del 2022, che avevala presidenza del Consiglio dei ministri da ogni responsabilità per la morte distudenti in alcuni crolli avvenuti neldi circa 15 anni fa. Laè stata emessa nell'ambito dei processi civili per i decessi nel sisma dell'del 6 aprile 2009. I familiari delle giovani vittime, quindi, non avranno nessun risarcimento e dovranno pagarsi le spese legali, quasi 14mila euro, come riporta il quotidiano abruzzese Il Centro. Secondo i giudici, le cause sono da ricercare nelle decisioni dei, assolvendo da ogni colpa, come in primo grado, la Commissione Grandi Rischi che si era riunita all'il 31 marzo del 2009, cinque giorni prima del sisma.