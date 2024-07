Coldplay incantano Roma | un concerto straordinario allo Stadio Olimpico

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ildei, tenutosi il 12 luglio 2024di, è stato un evento memorabile, così come le altre date, con circa 60.000 fan presenti che hanno assistito a uno spettacolo. La band britannica, guidata da Chris Martin, ha offerto una performance ricca di emozioni, effetti scenici mozzafiato e un’atmosfera unica. Quattro appuntamenti che erano attesi da oltre un anno dai fan italiani, che la scorsa estate non erano riusciti a vedere lo spettacolo a Napoli e Milano deiin, foto Ansa – VelvetMagL’evento è iniziato con un’esplosione di colori, grazie ai coriandoli e ai braccialetti fluorescenti che hanno illuminato lo, creando un ambiente magico. La scaletta delha incluso alcuni dei più grandi successi della band, come Viva la Vida, Paradise, The Scientist e Fix You.