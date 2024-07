Ballando con le Stelle 2024 nel cast anche un celebre giornalista? Il rumor

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 luglio 2024) I lavori per la composizione deldella nuova edizione dicon lesono incessanti in questa calda estate. Sembra che la conduttrice Milly Carlucci voglia undavvero stellare per il suo storico programma. Tanti nomi noti sono stati contattati, e molti pare abbiano accettato,se ancora non se ne ha l’ufficialità. Il notoAlan Friedman potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima edizione del ilshow di Rai 1. Dopo aver paventato l’ipotesi di partecipare a L’Isola dei Famosi, Friedman sembra ora puntare decisamente verso il programma danzante di Raiuno. Friedman, che ha recentemente compiuto 68 anni, è un volto carismatico e la sua presenza aggiungerebbe un tocco di originalità alla trasmissione.